È morto Pasquale Trinchillo, imprenditore tra i pionieri della balneazione del litorale domitio-flegreo

È morto Pasquale Trinchillo, pioniere dell’imprenditoria balneare che ha scritto la storia del litorale di Licola e Varcaturo.

Per decenni, ha investito con visione nel settore della ricettività turistica, riqualificando e rilanciando intere zone.

A lui si deve, in particolare, la rinascita di Licola Borgo. Fondò lo storico lido Varca d’Oro.

Un profondo cordoglio e messaggi di vicinanza sono stati espressi da più parti alla famiglia e al figlio Salvatore, noto imprenditore, patron del Varca d’Oro e presidente del Sindacato Italiano Balneari della Campania.

La redazione di TeleclubItalia porge le condoglianze alla famiglia Trinchillo e a Salvatore.