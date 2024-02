Bilancio tragico sulle strade in provincia di Caserta. Si registrano tre vittime in poche ore: due sulla Domiziana tra Castel Volturno e Mondragone e un’altra a Marcianise.

Incidente a Castel Volturno, muoiono due persone

Come spiega l’Ansa, sul litorale domizio hanno perso la vita un 82enne e un 40enne, deceduti a seguito di uno schianto tra due auto, una Mercedes e un’Alfa Romeo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire le fasi dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le vittime sono Stefano F., 82enne di Piedimonte di Sessa Aurunca, e Antonio A., 40enne residente a Follonica, in provincia di Grosseto.

Un morto a Marcianise

Altrettanto fatale il sinistro verificatosi a Marcianise, dove a perdere la vita è stato Giuseppe Mavilio, originario di Grumo Nevano. L’uomo, dipendente delle Poste, avrebbe il controllo della sua auto schiantandosi contro il Castel Loriano. Alla base del sinistro potrebbe esserci un malore, in quanto sul terreno non si sono rilevati segni di frenata. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per l’autopsia.