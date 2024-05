Quattro ragazzi morti: è il tragico bilancio di due gravi incidenti stradali, avvenuti nella notte, nel territorio casertano. Il più grave si è verificato a Villa Literno, lungo via delle Dune, dove due veicoli si sono scontrati, probabilmente frontalmente. Tre giovani, una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 23 e 24 anni, hanno perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. A Caserta, invece, un 20enne ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata.

Due incidenti nella notte, a Villa Literno tre giovani morti e altri feriti. Grave 21enne di Giugliano

Partiamo dal primo. Come anticipa Il Mattino, a Villa Literno i quattro giovani a bordo di una 500 Abarth, presumibilmente di ritorno da qualche locale, hanno impattato contro una 500 X occupata da un uomo e una donna di 49 e 54 anni, residenti a Casapesenna. Lo scontro è stato violentissimo, con i giovani rimasti intrappolati tra le lamiere dell’auto. Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli, i ragazzi sono purtroppo deceduti sul colpo. Si tratta di Filomena Del Piano, residente ad Aversa, Tammaro Dimitri Iannone, 24 anni, ucraino e Robert Badica, 23 anni, romeno, entrambi residenti a Villa Literno. Il quarto passeggero, un 21enne di Giugliano, è rimasto gravemente ferito, così come la coppia sull’altra auto.

Le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, anche se non sono stati trovati né telecamere né testimoni sul luogo dell’incidente.

Incidente mortale a Caserta

A Caserta, invece, un ventenne è stato trovato senza vita dopo che la sua auto si è ribaltata mentre viaggiava sulla statale Appia. Sono intervenuti i vigili del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) per recuperare il corpo del giovane.