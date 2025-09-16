Due incidenti a Qualiano in poche ore: centauro ferito alle gambe

Due distinti incidenti stradali registrati questa mattina nel centro di Qualiano. Il primo – come spiega Puntomagazine – si è verificato in via Santa Maria a Cubito, dove un motociclo si è scontrato con un’auto. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter avrebbe impattato contro la parte posteriore destra del veicolo (una Suzuki Swift), finendo rovinosamente sull’asfalto. Il conducente del mezzo ha riportato ferite nella caduta ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, al momento, non sembrerebbero gravi.

Il secondo incidente della giornata è avvenuto in via Di Vittorio e ha coinvolto nuovamente uno scooter. Anche in questo caso, il conducente ha riportato traumi a una gamba. Nonostante le ferite, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato necessario l’intervento dei sanitari per le cure immediate. La Polizia Municipale di Qualiano ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare il traffico. Entrambi gli episodi riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale nel comune, già teatro di più incidenti nella stessa giornata.