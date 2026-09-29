Castellammare, fugge in strada con volto insanguinato: carabiniere fuori servizio blocca il compagno

L’auto lasciata in mezzo alla strada, una donna con il volto coperto di sangue che corre in cerca di aiuto e un uomo che la insegue. Una scena drammatica notata per caso da un carabiniere libero dal servizio, intervenuto proprio mentre il presunto aggressore stava per colpire nuovamente la compagna. È accaduto ieri sera a Castellammare di Stabia, dove un 40enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il militare, in servizio alla Sezione Radiomobile ma in quel momento fuori dall’orario di lavoro, si trovava in via Pozzillo quando ha visto una donna di 46 anni scendere precipitosamente dalla propria auto, lasciandola in strada. Era ferita e aveva il volto insanguinato. Dietro di lei c’era il compagno che la stava inseguendo.

La fuga nel negozio

Nel tentativo di sottrarsi all’uomo, la 46enne si è rifugiata all’interno di un esercizio commerciale della zona. L’inseguimento, però, sarebbe proseguito anche nel locale. Il carabiniere ha immediatamente intuito la gravità della situazione ed è entrato nel negozio. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, il 40enne stava per aggredire ancora la donna quando il militare è riuscito a bloccarlo, impedendogli di colpirla nuovamente. Pochi istanti dopo è arrivata una pattuglia della Sezione Radiomobile, intervenuta a supporto del collega. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato.

Naso fratturato, 30 giorni di prognosi

La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari e accompagnata all’ospedale di Castellammare di Stabia. I medici le hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali ed ecchimosi al labbro superiore, con una prognosi di 30 giorni. Per il 40enne sono scattate le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna convivente. Dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.