Melito, droga nascosta dietro cassette postali e nei muri: sequestri per oltre 1,7 kg

Maxi sequestro di droga in uno stabile di Corso Europa. Nella mattinata di ieri, venerdì 27 marzo, gli agenti dei Commissariati di Giugliano-Villaricca e Scampia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della Squadra Cinofili, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato un’operazione congiunta sul territorio.

Cocaina, marijuana e hashish nascosti nei muri

Durante i controlli, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, circa 300 grammi di cocaina, 1.400 grammi di marijuana e 80 grammi di hashish.

La droga era abilmente occultata: in parte all’interno di un foro ricavato dietro le cassette postali e in parte in due cassaforti murate lungo la facciata esterna dello stabile.

Indagini in corso

Il materiale stupefacente è stato sequestrato, mentre sono in corso indagini per individuare i responsabili e ricostruire la rete di spaccio collegata al deposito.