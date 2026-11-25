Sei anni senza Diego Armando Maradona, ma a Napoli il suo ricordo continua a essere più vivo che mai. Era il 25 novembre 2020 quando il campione argentino si spegneva all’età di 60 anni, lasciando un vuoto enorme nel mondo del calcio e soprattutto nella città che lo aveva adottato, trasformandolo in un simbolo di orgoglio e riscatto.

Oggi, mercoledì 25 novembre 2026, Napoli torna a ricordare il suo numero 10 con una serie di iniziative che avranno come cuore pulsante i Quartieri Spagnoli, dove il celebre murale dedicato al Pibe de Oro continua ad attirare tifosi e turisti da ogni parte del mondo.

La fiaccolata per il sesto anniversario

L’appuntamento principale è previsto alle ore 18 a Largo Maradona, in via Emanuele De Deo, dove si terrà la tradizionale fiaccolata commemorativa. Il raduno dei partecipanti è annunciato a partire dalle 16.30. Tifosi e cittadini si ritroveranno davanti al murale per rendere omaggio al campione argentino, in uno dei luoghi diventati simbolo del legame indissolubile tra Diego e Napoli. La commemorazione arriva appena un giorno dopo la riapertura ufficiale di Largo Maradona, restituito alla città dopo sei mesi di lavori di riqualificazione.

Largo Maradona riapre con un nuovo volto

Ieri, martedì 24 novembre, il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora al Turismo Teresa Armato hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dello spazio rinnovato. L’intervento, finanziato da privati per circa 150mila euro, ha interessato la pavimentazione, l’illuminazione, gli arredi urbani e l’accessibilità dell’area. Restaurato anche il celebre murale realizzato nel 1990 da Mario Filardi, diventato negli anni uno dei luoghi più visitati di Napoli. L’ingresso al piazzale resta libero e gratuito.

Il piede sinistro di Diego diventa un portafortuna

Tra le iniziative in programma oggi anche un particolare omaggio al talento del Pibe de Oro. Alle ore 12, in via Emanuele De Deo 65-67, nei pressi del D10S Official Store, sarà svelata una riproduzione del piede sinistro di Maradona, realizzata a partire da una scansione originale effettuata nel 2018. L’opera, incastonata nella pietra lavica, è stata ideata da Stefano Ceci, storico amico e manager del campione argentino. Alla presentazione è annunciata anche la presenza dell’assessora Teresa Armato. Il piede sinistro, quello con cui Diego ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia del calcio, diventerà un simbolo portafortuna: tifosi e visitatori potranno toccarlo ed esprimere un desiderio.

Alle 22 un altro omaggio davanti allo stadio Maradona

Le commemorazioni proseguiranno anche in serata. Alle ore 22 è previsto un raduno del tifo organizzato all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, a Fuorigrotta. Un ulteriore momento di ricordo collettivo nel luogo dove il campione argentino ha trascorso gli anni più importanti della sua carriera, trascinando il Napoli alla conquista dei primi due scudetti, della Coppa Italia e della Coppa UEFA.