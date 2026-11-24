Duro affondo del Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, sulla proposta di condono edilizio, in particolare sull’idea di riapertura dei termini del condono edilizio del 2003, e sui tagli alla scuola previsti dalla manovra finanziaria. Ospite di Teleclub assieme ad Angelo Zanfardino, nella giornata che lo ha visto impegnato negli istituti Minzoni di Giugliano e Di Giacomo di Qualiano, il magistrato non ha risparmiato critiche alle scelte della politica. “Non si può sanare ciò che mette in pericolo la vita delle persone”, ha chiosato sulla sanatoria.

Condono edilizio, Gratteri attacca: “Non si può sanare ciò che mette in pericolo la vita delle persone”

Durante l’intervista integrale che andrà in onda domani alle 13:05 sul canale 77 nel corso della trasmissione Campania Oggi, Gratteri afferma di essere “saltato dalla sedia”, in riferimento alla proposta di condono, ricordando come sotto la sua gestione siano state più che raddoppiate le demolizioni ai Campi Flegrei e a Ischia.

Nel mirino del procuratore anche le responsabilità delle amministrazioni e gli interessi elettorali. “La politica faceva clientela, i cittadini non pagavano gli oneri di urbanizzazione e, quindi, abbiamo costruito in modo selvaggio nella zona rossa, che non può essere sanata. È inutile che, per motivi elettoralistici, si dica di fare la sanatoria”.

Gratteri, ancora sul condono, ha poi richiamato la tragedia di Casamicciola, sottolineando i rischi legati all’abusivismo edilizio in territori particolarmente fragili. “Voglio poter fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza e per far trionfare la legalità. Perché la legalità, nel medio e lungo periodo, conviene a tutti”.

Sulle critiche al Governo: “Mi lamentavo anche del precedente”

Altrettanto duro il giudizio sulla manovra finanziaria, in particolare sulla riduzione di cinquemila insegnanti e duemila operatori scolastici denunciata dal magistrato. Una scelta che Gratteri ritiene sbagliata, soprattutto in un momento di forte disagio giovanile e tensione sociale.

“Pensa invece a una scuola a tempo pieno. Pensa, in tutte le scuole, di tenere i ragazzi fino alle sette di sera”, ha aggiunto il procuratore, indicando nel potenziamento dell’offerta scolastica uno strumento per sottrarre i giovani ai condizionamenti della criminalità organizzata e ai pericoli della rete.

Gratteri ha contestato la scelta di ridurre il personale scolastico, soffermandosi anche sulle retribuzioni degli insegnanti. “Paghiamo gli insegnanti 1.400 euro al mese e sappiamo quanto sia difficile vivere con 1.400 euro al mese, non abbiamo nemmeno la possibilità di tenere questi ragazzi a scuola di pomeriggio”.

Il magistrato ha inoltre precisato che le sue critiche prescindono dal colore politico dell’esecutivo: “Io mi lamento sia di questo governo sia del precedente, soprattutto per quanto riguarda le riforme sulla giustizia, però anche sulla scuola”.