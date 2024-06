I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno condotto un’operazione a tappeto a Casoria, culminata con una serie di perquisizioni personali e domiciliari. L’operazione ha portato all’arresto di tre persone note alle forze dell’ordine: Angelo Maglione, Rosario Rullino e Luigi Iorio. I tre sono stati accusati di detenzione di droga e di armi clandestine con relativo munizionamento.

Il blitz

L’operazione è scattata poco prima di cena, con i Carabinieri che hanno fatto irruzione nelle abitazioni dei sospettati. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti: 215 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno trovato tre pistole automatiche con matricola abrasa, pronte all’uso. Sono stati sequestrati anche 64 proiettili di vario calibro, alcuni dei quali a punta cava, noti per la loro maggiore letalità. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in reati violenti o altri delitti.

Gli arrestati

Angelo Maglione , nato a San Giorgio a Cremano il 15 luglio 1995.

, nato a San Giorgio a Cremano il 15 luglio 1995. Rosario Rullino , nato a Casoria il 6 aprile 1971.

, nato a Casoria il 6 aprile 1971. Luigi Iorio, nato a Maddaloni il 4 settembre 1993.

I tre arrestati sono attualmente in attesa di giudizio. Le operazioni dei Carabinieri di Castello di Cisterna dimostrano ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine organizzato e il traffico di droga, assicurando che la giustizia faccia il suo corso per mantenere la sicurezza nelle comunità locali.