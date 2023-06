Momenti drammatici nella giornata di ieri tra Casavatore e Arzano. Un ambulante si è accasciato al suolo al semaforo ed è morto, probabilmente stroncato da un malore.

Dramma tra Arzano e Casavatore, ambulante si accascia al suolo e muore

L’uomo era impegnato a lavorare e stava vendendo gadget agli automobilisti di passaggio quando si sarebbe sentito male piegandosi a terra. Chi ha assistito alla scena si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, nonostante l’intervento del 118, il cuore dell’ambulante aveva spesso di battere.

Molti i ricordi presenti sui social in queste ore: “Vendeva i fazzoletti ai semafori e siccome ci passo tutti i giorni mi salutava sempre con una stretta di mano. mi dispiace tantissimo per questo signore. Eri una brava persona sempre gentile mai invadente sempre lì con i tuoi fazzoletti e deodoranti a darci il tuo buongiorno. È stato brutto vederti lì così Riposa in pace anima buona”.

Il precedente: morto avvocato a Casoria

Solo tre giorni fa avevamo raccontato di un altro malore fatale, che ha colpito, nella stessa zona, un avvocato di Casavatore: Alfredo Picaro, 55 anni. L’uomo era appena uscito dalla palestra quando si sarebbe sentito male in strada. Anche per lui i soccorsi si sono rivelati inutili.