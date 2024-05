Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato recentemente una serie di innovazioni significative nel campo delle terapie oncologiche presso l’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, sottolineando un impegno senza precedenti nella lotta contro il cancro nel Sud Italia.

Con un investimento complessivo di oltre 47 milioni di euro, l’Istituto sarà il primo nel Mezzogiorno a introdurre la protonterapia, una tecnologia avanzata per il trattamento radiologico dei tumori, particolarmente efficace e sicuro per le neoplasie situate vicino a organi sensibili come il cervello.

Protonterapia: un passo avanti nella cura dei tumori al Pascale di Napoli

La protonterapia rappresenta un’avanzata tecnica radioterapica che consente di mirare i tumori con estrema precisione, minimizzando il danno ai tessuti sani circostanti e riducendo gli effetti collaterali rispetto ai metodi tradizionali. Questo metodo è particolarmente vantaggioso per trattare tumori pediatrici e neoplasie in aree critiche, come il cervello e la colonna vertebrale. La decisione di implementare questa tecnologia al Pascale segna un punto di svolta significativo nel trattamento oncologico, promettendo miglioramenti sostanziali nella qualità della vita dei pazienti.

Avanguardia Robotica con il Robot da Vinci

Parallelamente all’introduzione della protonterapia, il Pascale ha già iniziato a utilizzare il robot da Vinci di ultima generazione per effettuare interventi chirurgici complessi. Questo sistema robotico permette una precisione chirurgica superiore, riducendo i tempi di recupero per i pazienti e aumentando le probabilità di successo degli interventi, specialmente in operazioni delicate e complesse.

L’investimento per la protonterapia si aggiunge ai 140 milioni di euro già destinati dalla Regione Campania alla ricerca oncologica, confermando l’impegno dell’amministrazione regionale nell’essere all’avanguardia nel trattamento e nella ricerca sul cancro. Questo massiccio programma di investimenti non ha eguali in Italia e pone la Campania come un punto di riferimento nel campo delle cure oncologiche avanzate.