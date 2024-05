Ruba un cellulare e i documenti di una passeggera nella calca della stazione ferroviaria. Arrestato dagli uomini della Polfer. A finire in manette un 23enne di origini rumene con precedenti di polizia.

Napoli, infila le mani nei pantaloni di una ragazza e le ruba cellulare e documenti: la polizia lo nota e lo arresta

Nel pomeriggio di sabato, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania hanno notato un uomo che, con fare guardingo, stava scrutando i bagagli dei viaggiatori in partenza.

L’intuito investigativo degli agenti ha trovato positivo riscontro quando il prevenuto, dopo essersi posto alle spalle di una turista, in procinto di prendere la Metro Linea 1 in direzione di Piscinola, approfittando della calca dei viaggiatori, ha infilato la mano nella tasca dei suoi pantaloni asportandole il cellulare nella cui cover vi erano anche i documenti della donna.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato e, dopo averlo identificato per un 23enne di origini rumene, con precedenti di polizia, lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. Infine, il cellulare e i documenti sono stati restituiti alla vittima.