È pesante il bilancio dei controlli a tappeto effettuati dai carabinieri nel weekend a Napoli. Setacciate le strade del centro, da Chiaia ai Quartieri Spagnoli. Nel corso della movida i carabinieri hanno sequestrato droga, armi, oltre i vari arresti a parcheggiatori abusivi e a ragazzi che correvano in scooter.

Anche un turista è finito nel mirino dei militari: un 32enne inglese ubriaco molestava i dipendenti di un bar del centro storico, finché le forze dell’ordine non sono intervenute e lo hanno denunciato.

Molti minori sono finiti in manette, come un 17enne di Acerra fermato in piazza Miraglia poiché in possesso di 24 dosi di marijuana, ora in attesa di giudizio; un 16enne napoletano incensurato, fermato invece per un coltello a scatto lungo 22 centimetri.

Nei quartieri spagnoli sono stati denunciati anche quattro centauri perché a bordo di scooter senza mai aver conseguito la patente. Due tassisti sono stati sanzionati poiché guadagnavano al di fuori dei previsti stalli e arrestata anche una 45enne perché trovata fuori casa incurante della misura detentiva.

Alla Prefettura sono stati segnalati quindi 9 assuntori di droga, 43 sanzioni al codice della strada, tra cui 12 veicoli sequestrati, a centauri che guidavano lo scooter nell’area pedonale di piazza Dante.