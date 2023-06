Un malore fatale. E’ questa la probabile causa del decesso di un 55enne di Casoria stramazzato al suolo nei pressi di piazza San Paolo.

Casoria, morto dopo la palestra: aveva 55 anni

Come spiega Il Mattino, la tragedia è avvenuta intorno alle 20. Da una prima ricostruzione, risulta che la vittima avesse da poco concluso un allenamento in palestra ed era probabilmente diretto a casa.

Tuttavia, all’uscita dalla struttura, il 55enne si è sentito male e si è accasciato a terra. Alcuni passanti si sono accorti di quanto stesse accadendo e hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118, però, hanno potuto solo constatare il decesso e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

L’uomo, di Casoria, era molto conosciuto in zona, forte in queste ore il cordoglio degli amici e sui social. Intervenute sul posto le forze dell’ordine, che hanno appurato le cause naturali della morte.