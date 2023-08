Ancora un incidente sulle strade della provincia di Napoli. Questa volta i fatti sono sono verificati nella mattinata di oggi, venerdì 4 agosto, a Sant’Antonio Abate, cittadina della Penisola Sorrentina.

Dramma nel napoletano, cade con lo scooter e investe 80enne sulle strisce

Secondo una primissima ricostruzione, uomo ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto. Il mezzo ha continuato la sua corsa lungo la strada ed ha investito un uomo che proprio in quel momento stava attraversando la strada. Il rocambolesco incidente si è verificato in via Stabia, nei pressi del cimitero cittadino.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato i due in ospedale. Il conducente dello scooter è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, mentre l’ottantenne è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, a cui sono affidate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.