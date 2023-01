Si stava recando al fondo agricolo di famiglia col trattore quando il mezzo pesante si è ribaltato su stesso. A morire schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo Luca Sangiovanni, 28 anni, residente a Caiazzo, in provincia di Caserta.

Dramma nel Casertano, si ribalta trattore: 28enne morto schiacciato

Il giovane, a bordo del suo trattore, stava andando a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà e della famiglia, ad un certo punto, forse perché aveva perso il controllo della guida, la macchina agricola si è capovolta all’improvviso.

Purtroppo per Luca non c’è stato niente da fare: è morto schiacciato dal mezzo. Il sindaco Stefano Giaquinto ha espresso vicinanza alla famiglia per “l’improvvisa scomparsa del giovanissimo Luca Sangiovanni. La nostra comunità si unisce al dolore per la terribile tragedia che ha colpito la famiglia Sangiovanni e si stringe attorno a papà Antonio, nostro produttore storico dell’oliva Caiazzana Presidio SlowFood”. L’amministrazione comunale e le associazioni del territorio hanno deciso di rinviare a data da destinarsi tutti gli eventi in programma per il 3, 4 e 5 gennaio”.