Era a casa quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. È morto così Salvatore Monaco, militare di 47 anni, nella sua abitazione a San Prisco, in provincia di Caserta.

Dramma nel Casertano, ha un malore mentre è in casa: militare muore a 47 anni

Come riporta Edizione Caserta, il maresciallo capo, dislocato presso l’Aeronautica militare di Caserta, ha avvertito un improvviso dolore al petto e all’addome e si è accasciato a terra. I familiari, preoccupati, hanno subito allertato il 118 ma quando i sanitari sono accorsi in casa del 47enne ormai non c’era già più niente da fare. L’uomo era andato in arresto cardiocircolatorio.

La triste notizia si è subito diffusa in città, gettando amici e conoscenti nello sconforto. Salvatore lascia la moglie e due figli piccoli. I funerali del maresciallo capo dell’Aeronautica saranno celebrati domani, domenica 11 dicembre, alle 15 nella chiesa Madre di San Prisco. Le esequie muoveranno mezz’ora prima dell’abitazione di via Massari.