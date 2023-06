Dramma in spiaggia nel napoletano, Guido muore sotto gli occhi dei bagnanti

Dramma a Torre Annunziata. Un uomo di 68 anni è deceduto mentre era in spiaggia per qualche ora di relax. La vittima si chiamava Guido Vitiello, vigile urbano adesso in pensione.

Dramma in spiaggia nel napoletano, Guido muore sotto gli occhi dei bagnant

L’uomo si trovava nello stabilimento balneare del litorale Marconi al Lido Nettuno di Torre Annunziata quando improvvisamente avrebbe accusato un malore e si accasciato a terra. Alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 118 e i carabinieri.

I sanitari giunti sul posto con l’automedica non sono riusciti a salvarlo nonostante le manovre di rianimazione andate avanti per circa un’ora e l’utilizzo del defibrillatore. Il 68enne sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. In queste ore sono tantissimi i messaggi di ricordo e cordoglio pubblicati sui vari social da parte di persone che conoscevano l’ex vigile urbano.