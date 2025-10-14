Logoteleclubitalia

Dramma in serata a Giugliano, operaio muore a lavoro stroncato da infarto

Banner Union2 Sito

Muore mentre sta effettuando lavori di ristrutturazione in un appartamento al primo piano di un palazzo di piazza Gramsci, nel centro di Giugliano. Un operaio di nazionalità italiana è deceduto nella serata di ieri. A stroncarlo, molto probabilmente, un infarto.

Banner Union2 Sito

L’operaio si è accasciato al suolo in preda a un malore. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno effettuato un sopralluogo e hanno accertato le cause naturali della morte ed escluso la possibilità di incidenti sul lavoro. Non è chiaro se l’uomo fosse regolarmente assunto.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto