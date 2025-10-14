Dramma in serata a Giugliano, operaio muore a lavoro stroncato da infarto

Muore mentre sta effettuando lavori di ristrutturazione in un appartamento al primo piano di un palazzo di piazza Gramsci, nel centro di Giugliano. Un operaio di nazionalità italiana è deceduto nella serata di ieri. A stroncarlo, molto probabilmente, un infarto.

L’operaio si è accasciato al suolo in preda a un malore. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno effettuato un sopralluogo e hanno accertato le cause naturali della morte ed escluso la possibilità di incidenti sul lavoro. Non è chiaro se l’uomo fosse regolarmente assunto.