Si addormenta con la sigaretta accesa a letto e muore carbonizzato. È il dramma che si è consumato in provincia di Avellino, a Prata Principato Ultra.

Prato Principato Ultra, si addormenta con la sigaretta accesa e muore carbonizzato

La vittima è un uomo di 93 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Michele Fabrizio – questo il suo nome – si sarebbe addormentato stringendo tra le mani una sigaretta accesa. Il mozzicone ha innescato un incendio e le fiamme l’hanno parzialmente carbonizzato.

Il rogo non ha causato gravi danni alla casa ma per il 93enne non c’è stato niente da fare. A lanciare l’allarme in via Taverna Nova è stato il figlio della vittima. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio. Successivamente si sono precipitati i sanitari del 118 e i carabinieri. Avviati gli accertamenti medico-legali sul cadavere semi-carbonizzato del 93enne.