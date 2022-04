Dolore a Napoli e nel Cilento per la prematura scomparsa di Stefano. Il ragazzino, di appena 13 anni, è stato stroncato da una malattia contro cui lottava da due anni. Il decesso è avvenuto in queste ore all’ospedale Pausillipon di Napoli, dov’era ricoverato.

Cilento in lutto, Stefano muore a 13 anni

Nonostante le cure e gli sforzi messi in campo dai medici per salvargli la vita, Stefano non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro il male che lo attanagliava. Il piccolo abitava con i genitori, Marianna e Costantino, a Stella Cilento, piccolo comune dell’entroterra salernitano a pochi chilometri da Agropoli. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, gettando nello sconforto amici e parenti. Lutto anche nella vicina Sessa Cilento, dove Stefano frequentava la scuola media.

Tante in queste ore le frasi di cordoglio apparse sui social. A dedicargli un post anche il sindaco di Stella, Francesco Massanova. «Oggi è una triste giornata, il nostro piccolo concittadino Stefano è venuto a mancare, angelo tra gli angeli. Tutta la comunità di Stella Cilento si unisce all’immenso dolore che ha colpito Mariana e Costantino».

«Avrei voluto tanto che tornassi a casa con la tua famiglia per poter proseguire la tua vita da ragazzino – scrive Angela, un’amica di famiglia – come è giusto che sia e che ogni bambino merita: giocare sognare e vivere. Forse avevano bisogno lassù di un angelo vivace e allegro come lo sei sempre stato. Sono certa che veglierai sui tuoi genitori e darai loro tanta forza».