Paura a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente domestico avvenuto all’interno della casa in cui vive.

Dramma a Villaricca: 19enne finisce contro porta a vetro, è in gravissime condizioni

Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe schiantato contro una porta a vetro presente nell’abitazione, riportando diverse lesioni tra cui una gravissima alla gola. L’impatto con la porta in vetro sarebbe stato particolarmente violento. Il ragazzo avrebbe riportato varie ferite, probabilmente causate dalla rottura del vetro dopo lo scontro.

Nessun intervento delle forze dell’ordine

Al momento le forze dell’ordine non stanno procedendo con accertamenti, poiché dall’accaduto non emergono elementi di reato. L’episodio viene quindi considerato un fatto accidentale avvenuto tra le mura domestiche.