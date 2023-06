Si chiamava Antonello Mogavero il 51enne morto questa notte a Pontecagnano Faiano, sulla litoranea. L’uomo stava attraversando la strada nei pressi della discoteca del Dolcevita quando sarebbe stato travolto e ucciso da una Fiat 500 con a bordo un gruppo di giovani.

Dramma a Pontecagnano Faiano: investito e ucciso Antonello Mogavero

La tragedia si è consumata all’alba in via dei Navigatori. Antonello stava per attraversare la strada quando sarebbe sopraggiunta un’utilitaria guidata da un ragazzo. L’auto lo avrebbe centrato in pieno e trascinato per circa 60 metri.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 (Croce Rossa) e i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia, temporaneamente diretta dal capitano Graziano Maddalena. Purtroppo le ferite riportate da Antonello nell’impatto erano troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere.

Il cordoglio sui social

Antonello Mogavero era una personalità molto nota nel mondo del by night salernitano. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio. “E un altro pezzo della città ci ha lasciato – scrive un amico – Sono distrutto. Mi hai lasciato solo e quindi sono il ballerino più bravo di Pontecagnano. Questa sfida non l’avrei mai voluta vincere. Ci mancherai e tanto. Ora balla con gli angeli e sono sicuro che li sarai anche il migliore“.