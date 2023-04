Si chiamava Carmine Setaro l’uomo morto ieri a Castellammare di Stabia durante una passeggiata sul lungomare. Il dramma è avvenuto alle 13.

Dramma a Castellammare durante la festa del 25, Carmine si sente male e muore

Carmine stava passeggiando nei pressi dell’Hotel Miramare quando si sarebbe sentito male. Si è dunque accasciatosi a terra, probabilmente colpito da un arresto cardiaco, sotto gli occhi attoniti di tante persone presenti in strada e nella villa comunale per la festa del 25 Aprile.

Alcuni passanti, notando l’uomo n difficoltà, hanno così chiamato il 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Come riporta stabiesi.net, i soccorritori hanno potuto constatarne solo il decesso. Inutile il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l’ambulanza fino al pronto soccorso.

Lutto a Castellammare

Prsona solare, era conosciuta in città, la presenza di Carmine Setaro sul porto di Castellammare di Stabia non passava inosservata quando, seduto sulla banchina coltivava la passione per la pesca.