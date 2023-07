Dramma sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 luglio, a Casalnuovo. Un dipendete di un ingrosso di bibite di via Napoli è stata trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova attualmente in prognosi riservata.

Dramma a Casalnuovo, operaio schiacciato da muletto nell’ingrosso di bibite

Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo di 61 anni è rimasto incastrato sotto ad un muletto durante lo scarico di alcune merci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’operaio in codice rosso al Cardarelli di Napoli.

La dinamica di quanto accaduto questo pomeriggio è ancora in fase di accertamento. I militari dellArma hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento non si conoscono le condizioni del 61enne.