Dramma a Casalnuovo, dove un operaio di 60 anni, Tommaso Altobelli, di Volla, è deceduto dopo essere precipitato da una tettoia alta circa 6 metri. La tragedia si è consumata in un condominio di via Puccini.

Dramma a Casalnuovo, operaio cade da tettoia e precipita per 6 metri: morto sul colpo

Sul posto i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Come spiega un comunicato dei militari dell’Arma, l’uomo stava effettuando delle riparazioni idrauliche quando, in circostanze da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Lo schianto è stato fatale. Sul posto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.

È la terza morte sul lavoro in questo territorio nell’arco di un breve periodo di tempo. Qualche giorno fa si era consumata un’altra tragedia in uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti, a Sant’Antonio Abate, dove era venuto a mancare il 50enne Nicola Sicignano. Ora ancora una volta si piange un morto sul lavoro.