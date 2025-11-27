Dopo-voto infiamma la politica ad Aversa, Csx: “Bocciatura a Matacena”, Cdx: “Mancata unità”

La discussione sull’esito delle elezioni regionali tiene banco ad Aversa, soprattutto per le possibili ripercussioni sull’amministrazione comunale. Il candidato più votato è il democratico Marco Villano, eletto al consiglio regionale, che nella città normanna ha raccolto oltre duemila preferenze.
Dal centrosinistra parlano di un “chiaro segnale di bocciatura dell’attuale amministrazione”. Dal centrodestra arriva una lettura diversa. C’è chi parla di una mancata unità dell’amministrazione in questa tornata elettorale, ma non di una sfiducia a Matacena.