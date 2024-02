Dopo Geolier, premiato dal Comune di Napoli per i suoi successi sanremesi, anche Rita De Crescenzo reclama un riconoscimento dall’amministrazione. La nota TikToker ha lanciato un appello sui social fornendo anche quelle che secondo lei sarebbero le motivazioni alla base di un’onorificenza pubblica.

Dopo Geolier anche Rita De Crescenzo chiede un riconoscimento: “Sono un simbolo per i giovani”

“Pure io ho bisogno di un complimento. Sui social mi massacrano, ma pure io sono una bella soddisfazione, una rinascita per i giovani, per chi fa uso di droghe e psicofarmaci”, afferma la De Crescenzo. Che poi si rivolge direttamente al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Se lei può aiutarmi a dare voce a queste persone. Io ho pagato e ho sempre ringraziato. Io non ho mai fatto del male a nessuno. Quando lei, sindaco, fa qualche spettacolo, io vorrei gridare la mia rinascita e che i ragazzi di oggi ce la possono fare. Io sono una grande vittoria per Napoli”.

I commenti in rete

L’appello della TikToker è stato accolto dagli utenti della rete tra ironia e sconcerto. “La cosa bella è che lei in quello che dice ci crede, si autoproclama esempio. La cosa positiva che i suoi ascolti iniziano a calare e con loro anche la sua popolarità, sperando che sparisca presto”, evidenzia Ivan.

Ma c’è anche chi apprezza la storia personale della De Crescenzo, che attraverso i social ha avuto un momento di riscatto. “Rita siamo con te”, scrive una fan. “Hai dato tanto a questa città”, commenta un altro follower. Non sapremo se il sindaco Manfredi ascolterà il video-appello lanciato sui social, ma è certo che anche questa autocandidatura della TikToker più contestata di Napoli è destinata a far discutere.