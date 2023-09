Sarebbe stata truffata dalla sua social media manager Rita De Crescenzo. E’ quanto ha raccontato la TikToker ai suoi fan.

La De Crescenzo in lacrime: “Truffata dalla mia social media. Rubati 4mila euro al mese”

La collaboratrice di si chiama Angela (come ripetuto più volte nei filmati apparsi negli ultimi giorni). In questi anni la donna, in qualità di amministratrice, avrebbe curato diverse pagine social per nome e per conto di Rita. In particolare avrebbe condiviso quotidianamente video e interviste della TikToker su Facebook ma avrebbe tenuto per sé i ricavi derivanti dalla monetizzazione.

La De Crescenzo ha raccontato ai suoi followers la truffa di cui è stata vittima. In lacrime ha ammesso di essere rimasta profondamente delusa da quella che considerava “una figlia”. La social media manager avrebbe incassato – secondo le prime stime – tra i 3mila e i 4mila euro al mese per circa 4 anni senza mai versare nulla alla sua cliente.

Il raggiro è stato scoperto grazie al figlio della De Crescenzo, che avrebbe chiesto ad Angela di fornire i dati di accesso alle pagine Facebook per ottenere la “spunta blu”, un certificato di autenticità delle pagine. Richiesta che però non sarebbe stata accolta. Al momento i contatti con la social media manager sarebbero stati interrotti.

L’appello ad Angela

Rita, nel corso delle sue dirette, ha rivolto un appello alla donna che ha collaborato con lei in questi anni e ha curato l’immagine social della nota TikToker: “Da te non voglio i soldi. Voglio che fai la femmina, vieni qui a casa mia e mi dai tutte le password delle pagine”.