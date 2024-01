Fermato il figlio di Rita De Crescenzo mentre era alla guida di uno scooter senza patente su via Caracciolo, a Napoli. Il giovane ha fatto ritorno in casa famiglia, dalla quale si era allontanato.

Rita De Crescenzo, il figlio fermato e portato in casa famiglia. In 50 fuori dalla caserma

È quanto emerso dai controlli eseguiti dagli agenti della Polizia locale, appurando che il ragazzo era fuggito dalla struttura lo scorso aprile. Dopo essere stato condotto negli uffici della Polizia Locale di via Santa Maria del Pianto, il figlio della nota tiktoker napoletana è rimasto lì fino a sera in attesa di essere trasferito in un’altra casa famiglia, identificata nella provincia di Caserta.

All’esterno della caserma si è formata una folla, composta da circa 50 persone. Tra queste c’era anche Rita De Crescenzo che ha espresso il proprio disappunto pubblicando diversi video sul popolare social network cinese.

La tiktoker sui social: “È una vergogna”

“È una vergogna, si è smosso un esercito intero per mio figlio. Gli è stato tolto anche il telefono”, ha detto la tiktoker in un filmato. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia di Stato, ma per fortuna non si sono registrate tensioni.

I controlli

Il ragazzo, al momento del controllo, indossava il casco e guidava uno scooter di proprietà del padre. Solo dopo ulteriori approfondimenti è stato scoperto che non aveva mai conseguito la patente e che c’era una segnalazione di rintraccio per la sua fuga dalla struttura in cui era stato collocato. In seguito, i servizi sociali del Comune sono intervenuti per la presa in carico del minore.

