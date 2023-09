Lunedì scorso è iniziata la prima puntata del Grande Fratello e i concorrenti di quest’anno fanno già parlare di sé. In queste ore, tra gli influencer, c’è già chi vorrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia, al punto da lanciare un appello sui social al conduttore del reality show. Di chi si tratta? Parliamo di Rita De Crescenzo.

L’appello di Rita De Crescenzo ad Alfonso Signorini: “Fammi entrare al Grande Fratello, alzerei gli ascolti”

In un video postato sul suo profilo Tik Tok da quasi 1 milione e mezzo di followers, la donna ha pregato Signorini di accoglierla come prossima concorrente ufficiale: “Questo video è per il signor Alfonso Signorini – ha esordito – quest’anno il Grande Fratello è molto bello, avete fatto entrare nella casa gente comune come noi, ma gli ascolti sono pochi. Se prendeste noi di Tik Tok ne vedreste delle belle. Ci sarebbe più divertimento, più teatro”.

La 44enne di Napoli, inoltre, ha poi precisato di non voler portare in tv gesti violenti: “In televisione la violenza non è ammessa. Io sono sempre per la pace, siete ancora in tempo. Altro che 3 milioni, con noi fareste 80 milioni di spettatori”.

Il progetto di un Grande Fratello “napoletano”

Poco tempo fa, Rita De Crescenzo era tornata a parlare del programma Mediaset ribadendo la sua voglia di entrare nella casa e annunciando anche l’intenzione, se questo non dovesse avverarsi, di costruire un programma simile a quello condotto da Alfonso Signorini. Il cast sarebbe composto esclusivamente dai più famosi tiktoker napoletani: “Stiamo già organizzando tutto – aveva detto – ci saremo io, mio marito e tanti altri. Andrà in onda su un canale napoletano e sarà girato in una villa”.