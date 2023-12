La tiktoker Rita De Crescenzo è nuovamente al centro delle polemiche dopo aver postato dei video in cui mostra il nuovo ‘servizio’ di Natale, ovvero la consegna dei regali a domicilio al costo di 200 euro a famiglia. La De Crescenzo, che si è definita ‘Babba Natala’, si è recata a casa delle persone per consegnare i regali natalizi immortalando molte delle visite in dei video pubblicati sulle sue pagine social.

De Crescenzo si veste da “Babba Natala”, 200 euro a consegna. Borrelli le manda la Guardia di Finanza

Duro il commento del parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “Le famiglie che hanno voluto Rita De Crescenzo a casa, al costo di 200 euro, hanno completamente smarrito il vero significato del Natale. Una volta erano i parenti a travestirsi da Babbo Natale per la gioia dei più piccoli che vedevano realizzare un sogno. Oggi quel sogno, per alcuni, è diventato vedere un personaggio che promuove i disvalori della società come Rita De Crescenzo arrivare a casa e consegnare i doni”.

Il deputato poi continua e spiega di aver contattato la Guardia di Finanza: “In una società in cui sono stati smarriti i valori della fratellanza, della solidarietà e del rispetto ci sono famiglie disposte a pagare cifre da capogiro per ricevere una visita a casa di questa donna e presentarla come esempio a propri figli. Ho chiesto alla Guardia di Finanza di verificare che la De Crescenzo presenti regolare fattura”.