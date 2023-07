Un giornalista picchiato durante l’inaugurazione di un locale a Cagliari con Rita De Crescenzo. E’ quanto ha denunciato con un selfie Antonello Lai, rimasto vittima di un pestaggio mentre documentava la presenza della TikToker partenopea all’evento di apertura di un negozio.

Inaugurazione negozio con Rita De Crescenzo, giornalista pestato

Lividi e contusioni. Il volto di Antonello Lai è ridotto a una maschera di sofferenza, come prova la foto che ha postato sui social. Secondo quanto riporta Rai News, il giornalista, nel corso dell’inaugurazione di un locale di Is Mirrionis a Cagliari, sarebbe stato accerchiato e pestato da un gruppo di persone dopo essere stato allontanato.

Immediatamente è scattata la solidarietà da parte del l’Associazione della Stampa Sarda: “Questo episodio mette in discussione il diritto di cronaca. Una minaccia con modalità senza precedenti, almeno in Sardegna”. A ricostruire i fatti è L’Assostampa: “Il nostro collega aveva manifestato interesse a documentare il successo che stava raccogliendo il genere musicale in città. Al telefono gli era stato detto che non c’era alcun problema per un servizio televisivo. Invece è finita con un pestaggio. La nostra condanna è ferma”.

La risposta di Rita De Crescenzo

Sul caso è poi stata interpellata la stessa TikToker, che ha commentato la notizia mentre leggeva gli articoli online. Secondo la De Crescenzo, sarebbe stato il giornalista a comportarsi in modo poco corretto. Così ha parlato ai follower: “Ve lo giuro, io ero lì davanti, veramente lui mi acchiappava, c’erano i buttafuori che sono riusciti a farmi uscire. Lui si è attaccato al braccio di un’altra signora. Poi non so cosa è successo, io sono andata via, ma fino a che c’ero io davanti è stato questo signore ad aggredirmi e tirarmi con brutte maniere. A quel punto i buttafuori mi hanno fatta uscire”. E aggiunge, guardando la fotografia e non riconoscendo il giornalista: “Deve essere una foto vecchia, io ho visto il video, ma a me il signore sembrava più anziano”.