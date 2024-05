Questa volta sarà con la partecipazione di alcuni portavoce dei cittadini che hanno manifestato domenica scorsa ail proprio disagio per l’escalation di furti e rapine a Giugliano (specialmente in fascia costiera).

“Tutti sanno – ha continuato il primo cittadino – che si tratta di fenomeni radicati in questi territori e che non esiste una soluzione in grado di debellare immediatamente l’ecomafia e la microdelinquenza ma, di sicuro, attualmente la situazione, soprattutto legata ai roghi tossici, è nettamente migliorata rispetto al passato, come dimostrano i dati ufficiali; ma fino a quando saremo costretti a rivivere quelle scene delle nubi nere e tossiche invadere le nostre città non bisogna arrendersi e il controllo del territorio, per quanto possibile, dev’essere sempre più capillare”.