È il giorno del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Giugliano. Dopo la tragedia di Michelle, la bimba di 6 anni morta folgorata nel campo abusivo di via Carrafiello, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, oggi verrà in città per un tavolo di confronto con l’amministrazione locale.

Giugliano, emergenza rom: il Prefetto oggi al comune per il comitato per l’ordine e la sicurezza

Tanti i dossier che finiranno sotto la lente di ingrandimento. Non solo l’emergenza dell’insediamento rom dove ha perso la vita la minorenne, ma anche il problema legato agli sversamenti illeciti di rifiuti e la sicurezza nell’area nord. Tra gli obiettivi prefissati dalla Prefettura c’è quello di potenziare il controllo e la sorveglianza nei pressi del campo rom, come già annunciato in un comunicato diramato pochi giorni fa.

Come e con quali risorse il Prefetto intenda rispettare questi propositi al momento non è dato saperlo. Non è escluso che Di Bari chieda il coinvolgimento del Governo centrale per lo sgombero del campo e la ripartizione degli occupanti. Sta di fatto che anche il comune di Giugliano dovrà fare la sua parte, soprattutto sul fronte dell’integrazione e del contrasto alla situazione di degrado e abbandono di via Carrafiello.

Accuse a distanza di Morcone: dal Comune nessuna replica

Proprio ieri l’assessore regionale alla sicurezza, Mario Morcone, ha puntato il dito contro l’amministrazione in carica, che non avrebbe sfruttato i fondi messi a disposizione dalla Regione per il progetto Abramo. Dal Municipio, al momento, non sono arrivate repliche. Il comitato per l’ordine e la sicurezza previsto per oggi, alle 17 e 30, può rappresentare una svolta importante per la questione rom e una spinta decisiva all’amministrazione per mettere il campo di via Carrafiello in cima all’agenda politica dopo la tragedia di Michelle.