Per la prima volta dopo circa 20 anni non sono candidati Nicola Pirozzi e Antonio Poziello. E’ tra le prime curiosità di questa campagna elettorale per le amministrative a Giugliano.

Dopo 20 anni non si candidano Pirozzi e Poziello, nelle liste ex assessori, una modella e due sorelle “avversarie”

I due ex sindaci hanno fatto un passo indietro dopo varie consiliature in cui hanno ricoperto ruoli di consiglieri e primi cittadini. Ma le vicissitudini politiche e giudiziarie vissute negli ultimi mesi hanno inciso sulla scelta attuale. Non mancano però gli ex. Dei consiglieri uscenti ben 23 ci riprovano, solo in 13 invece hanno deciso di non ricandidarsi.

Nelle liste anche diversi assessori della giunta uscente, da Francesco Mallardo a Cristofaro Tartarone passando per Angelo Abbate, Isabella Riccardo e Giulia Palma.

Spulciando le 14 liste c’è poi l’anomalia delle due sorelle Smarrazzo, candidate una a sostegno di D’Alterio e l’altra a sostegno di Pianese. E ancora aspira a uno scranno in consiglio comunale la cantante e semifinalista di Miss Italia Curvy, Miriam Rigione. A seguito dei controlli sulle liste, sono state decurtate 4 candidate alla civica di Pezzella perchè con il ritiro di un aspirante consigliere non era rispettata la parità di genere e dunque la lista passa da 26 a 21 candidati consiglieri.