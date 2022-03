Don Matteo ritorna con la tredicesima stagione in prima serata su Rai 1. La fiction di grande successo è pronta ad accompagnare i telespettatori per i prossimi giovedì e segnerà l’addio al cast di Terence Hill, che ha interpretato l’iconico Don Matteo per oltre 20 anni. Scopriamo trama, anticipazioni, cast, personaggi e puntate della nuova stagione, in onda dal 31 marzo 2022.

Don Matteo 13: anticipazioni, addio Terence Hill

Le anticipazioni della nuova serie dedicata alle avventure di Don Matteo, prevedono un incredibile colpo di scena: il prete, infatti, non prenderà parte a tutti gli episodi ma abbandonerà la fiction definitivamente. La scelta è stata dettata da volontà di Terence Hill, che interpreta Don Matteo dal 7 gennaio del 2000, giorno in cui è andato in onda il primo episodio.

Al suo posto, subentrerà Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che per la prima volta indosserà la tonaca su un set televisivo. L’attore ha così descritto il suo personaggio: «Don Massimo possiede un carattere forte, vuole stare tra la gente per capirla. È un prete in evoluzione che vuole comprendere fino in fondo il significato del perdono e vuole dare una seconda opportunità. E poi non giudica mai le persone e durante la stagione, a seconda dei casi trattati, si scopriranno diversi aspetti e temi come il combattere contro le ingiustizie, amare la verità e il prossimo. L’amore è la base di questo personaggio”.

Don Matteo 13: trama

Le prime anticipazioni rivelano l’arrivo appunto di Don Massimo a Spoleto ma anche il ritorno del Capitano Anceschi: con lui arriverà anche sua figlia, Valentina, pronta a smuovere le acque tra Anna e Marco, i quali sono rimasti semplicemente amici. Anna ha deciso di aspettare Sergio, entrato in carcere nell’ultimo episodio della precedente stagione. Il Capitano Anceschi, intanto, è diventato Colonnello ed è vedovo: nelle precedenti stagioni, aveva sposato la sindaca Laura Respighi, interpretata da Milena Miconi, dovendo poi lasciare Gubbio.

A parte questo, grazie a delle piccole anticipazioni su Don Matteo 13 rilasciate da Maurizio Lastrico attraverso i suoi social, sappiamo che la trama della nuova stagione si farà “intricata” e sarà ricca di colpi di scena. Dalle anticipazioni, sappiamo anche che in canonica arriverà un nuovo personaggio: Federico, un ragazzo disposto a tutto pur prendere in affidamento il suo fratellino di dieci mesi, ricoverato in ospedale.

Don Matteo 13: cast e personaggi

Raoul Bova rappresenta la principale novità nel cast di Don Matteo 13: l’attore interpreta il nuovo e a tratti alternativo personaggio di Don Massimo. Si tratta di un sacerdote non troppo avvezzo alla canonica, ma al contrario vicino alla terra e in difficoltà quando si relaziona agli altri.

Confermati nel cast Nino Frassica, nei panni del commissario Cecchini, Maria Chiara Giannetta, in quelli di Anna Olivieri, e Maurizio Lastrico, nel ruolo di Marco Nardi, Nathalie Guetta, nei panni di Natalina, Francesco Scali, in quelli di Pippo, oltre che Terence Hill, che interpreta Don Matteo. a

Accanto a loro, saranno presenti anche nuove figure giovani, ossia Mattia Teruzzi, Giorgia Agata e Emma Valenti. Teruzzi, infatti, interpreta il 17enne Federico Limoni, alle prese con picchi di rabbia e sentimenti d’abbandono. Agata, invece, è Greta Alunni, la classica brava ragazza. Infine, Valente recita in Don Matteo nel ruolo di Valentina Anceschi, la figlia del capitano Flavio, interpretato da Flavio Insinna, che apparirà come guest star.

Don Matteo 13: puntate

Don Matteo 13 torna con 10 nuove puntate che verranno trasmesse a partire dal 31 marzo su Rai 1: l’arrivo di Raoul Bova è previsto per la quinta puntata.