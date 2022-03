Maurizio Lastrico è un attore, comico e cabarettista italiano. E’ noto per interpretare Marco Nardi nella fiction Don Matteo, in onda da stasera su Rai 1 con la tredicesima stagione. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Maurizio Lastrico: chi è, età, Zelig

Maurizio Lastrico è nato a Genova il 31 marzo 1979, sotto il segno dell’Ariete. Ha 43 anni e si è diplomato come operatore turistico. Ha dedicato gran parte delle sue energie al mondo dello spettacolo e si è anche aggiudicato il premio Cinecittà come migliore sceneggiatura con il suo cortometraggio intitolato Molto piacere.

Si è diplomato presso la scuola del teatro stabile di Genova e poi l’anno successivo è entrato a far parte del cast di Camera Café con un personaggio piuttosto interessante. La vera svolta nella sua vita è arrivata nel 2009 grazie alla partecipazione a Zelig Off, recitando un monologo sulla Divina Commedia, in chiave del tutto comica e rivisitata. Ha ottenuto un grande successo: in questo modo, è stato a Zelig per ben tre stagioni.

Maurizio Lastrico: carriera, Don Matteo

Ha collaborato con Radio 19 con alcune trasmissioni in RAI e la 7 ed ha lavorato anche tanto in teatro. Ha preso parte al film di Checco Zalone Sole a catinelle e ricopre il ruolo di Marco Nardi nella nota fiction Don Matteo, in onda con la tredicesima stagione.

E’ stato anche una iena nel 2018, nell’omonimo programma che va in onda su Mediaset. Ha recitato anche nel film tv Io sono mia, nel ruolo di Andrea.

Maurizio Lastrico: Sanremo

E’ apparso sul palco di Sanremo nel 2022 per affiancare Maria Chiara Giannetta in un divertente siparietto creato grazie alle frasi delle più importanti e celebri canzoni italiane.

Maurizio Lastrico: fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni perché Maurizio è stato da sempre piuttosto riservato: non è noto se sia fidanzato o single.

Si dice che abbia una relazione con Maria Chiara Giannetta ma in realtà i due non hanno mai né confermato né tanto meno smentito, pur mostrando sempre un forte feeling.

Maurizio Lastrico: Instagram

Maurizio è attivo sui social: il suo profilo Instagram conta circa 245mila followers, con cui condivide scatti di vita personale e professionale.