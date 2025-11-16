Domitiana, insegnante di Aversa muore nello schianto: ci sono anche feriti di Giugliano

Sangue sulla Domiziana. Una donna, originaria di Aversa, di 61 anni, ha perso la vita nella notte a seguito di un drammatico incidente avvenuto lungo la Statale 7 quater, nei pressi dello svincolo di Villa Literno. La vittima si chiamava Tina Spatarella ed era un’insegnante. Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre tre persone, due delle quali originarie di Giugliano: una ragazza e il suo fidanzato, entrambi attualmente ricoverati, con la giovane che sarebbe in rianimazione in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto si sarebbe verificato tra le 2 e le 3 del mattino. L’auto su cui viaggiavano la vittima e gli altri passeggeri sarebbe stata tamponata violentemente da un altro veicolo, il cui conducente dopo l’impatto si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

A lanciare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, ma per Tina Spatarella – madre di due figli e docente di in un istituto di Sant’Antimo – non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale; le loro condizioni vengono definite gravi.

Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Sono in corso verifiche e acquisizioni di immagini di videosorveglianza per risalire all’identità del pirata della strada.