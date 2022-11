Primo ospite della puntata di Domenica In, in onda oggi su Rai 1, è stato Paolo Bonolis, conduttore e autore del suo secondo libro. Il presentatore Mediaset ha infatti presentato “A notte fonda”, uscito il 4 ottobre, e si è poi lasciato intervistare dalla “padrona di casa”, Mara Venier. In particolare, il conduttore ha chiarito alcune indiscrezioni circa la sua vita privata.

Domenica In, Paolo Bonolis su presunta crisi con Sonia Bruganelli: “Fatevi i ca**i vostri”

Da tempo, ormai, si susseguono voci di una presunta crisi con Sonia Bruganelli, dopo che l’imprenditrice aveva dichiarato di dormire in case separate. Mara Venier non ha perso occasione per chiedere spiegazioni in merito al suo ospite: “Si è parlato di crisi, separazioni, vuoi chiarire, dire qualcosa?” ha domandato la conduttrice.

“La verità è che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca”, ha risposto Bonolis per poi continuare: “Non ho niente da chiarire, le cose sono molto più semplici di così”. Zia Mara ha poi chiesto a Bonolis se il fatto che siano diffuse certe voci, talvolta non veritiere, non gli dia fastidio: “Lasciali parlare, se una cosa è interessante la ascolto se è una fesseria“, ha risposto il conduttore.

“Abbiamo preso un appartamento a parte – ha aggiunto – abbiamo fatto una porta, perché lei ha piacere ad avere una camera da letto con il bagno suo, lei sta con Adele e io sto di là con Davide. La gente vuole sapere se (facendo un gesto con la mano che mima un amplesso) e io gli dico…”fatevi i cazzi vostri”.

Il conduttore Mediaset ha proseguito parlando del suo pessimo rapporto con i social. Anche su questo argomento, però, è spuntato il nome di Sonia. Paolo ha dichiarato: “Lei sta stui social, è molto brava. Ha delle peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. Si esprime bene, è molto lucida. Bravo Alfonso Signorini che l’ha scelta (per il Grande Fratello Vip, ndr)”. In conclusione, Bonolis ha sottolineato che la Bruganelli è una grande donna e madre, facendo commuovere la Venier.