Orietta Berti sarà l’opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, che si è tenuta a Cologno Monzese nella giornata di mercoledì 29 giugno.

GF Vip, Orietta Berti debutta da opinionista: svelati i nomi dei primi concorrenti

La cantante affiancherà Sonia Bruganelli in studio e commenterà i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza il prossimo 19 settembre. Il ritorno della moglie di Paolo Bonolis, produttrice tv, è stata una sorpresa dal momento che più volte lei stessa aveva dichiarato di non voler più ricoprire questo ruolo.

Mancano due mesi all’inizio della nuova dizione del GF Vip e il cast inizia sempre più a prendere forma. Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero stati già confermati tre “vipponi”: la prima sarebbe Chadia Rodriguez, giovane rapper da sempre in lotta a favore dei diritti della comunità LGBTQ+. Ci sarebbe anche Asia Gianese: anche lei giovanissima, è una modella, influencer, spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso su Canale 5. Tra i concorrenti figurerebbe anche per Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belén Rodriguez e padre della piccola Luna Marì.

Tanti i nomi che circolano nelle ultime ore: da Fiordaliso a Marco Cucolo, quest’ultimo reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi assieme a Lory Del Santo. Ma anche l’ex coppia di Uomini e donne composta da Gemma Galgani e Giorgio Manetti, oltre ad Antonella Fiordelisi, Guendalina Canessa, Evelina Sgarbi e Antonio Razzi.