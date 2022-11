In data lunedì 7 novembre la redazione di Teleclubitalia.it ha pubblicato un comunicato della Questura di Napoli in riferimento alla sospensione delle attività di somministrazione di bevande e alimenti per 15 giorni e della licenza di agibilità di pubblico spettacolo ai danni di un noto locale di via Coroglio, a Napoli, disposta per motivi di ordine pubblico.

Nel riportare la notizia, l’estensore dell’articolo è stato tratto in inganno dagli episodi criminosi richiamati nel comunicato e ha indicato quale destinatario del provvedimento il locale “Club Partenopeo”, che però è assolutamente estraneo al decreto adottato dal Questore.

Ci scusiamo con i gestori e i titolari dell’attività commerciale per l’errore commesso e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore rettifica richiesta. Nel frattempo, appena accertata l’inesattezza presente nell’articolo, abbiamo provveduto a rimuovere il nome del locale erratamente riportato.