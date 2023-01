Dramma questa notte a Torino dove un uomo di 68 anni ha tentato di rientrare in casa saltando dal balcone del vicino. L’uomo aveva dimenticato le chiavi e se n’è accorto questa notte quando si è trovato davanti alla porta e senza nessuna possibilità di entrare nel condominio di via Cardinal Massaia 66 dove abita.

Dimentica le chiavi di casa e tenta di entrare dal balcone: Sergio cade giù e muore

Sergio Bauce ha deciso di provare a raggiungere il suo appartamento, al primo piano, passando dal balcone di un vicino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che conducono le indagini, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, precipitando dal primo piano all’interno del cortile condominiale.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco dove è morto per politrauma a causa delle lesioni riportate. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Villastellone. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione Barriera Milano.