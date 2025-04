Degrado in villa comunale e rifiuti dietro al Comune di Aversa, La Politica che serve attacca l’assessora Diana

“Ma cosa aspetta Olga Diana a rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità. Basta andare alla Villa Comunale per vedere lo stato di degrado e abbandono della stessa, trasformata in savana ma con grande sorpresa stamattina ho constatato che anche il retro del comune è usato a mo di discarica senza che ci sia alcun tipo di controllo e sanzione”. A dichiararlo è Pasquale Dagosto esponente de La Politica che serve.

“Qualche consigliere di maggioranza deve aver perso la password di Facebook o forse avrà di meglio da fare perché fino allo scorso anno i social erano inondati dai suoi insulti agli amministratori in carica”, sottolinea DAgosto.