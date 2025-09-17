“Decreto sicurezza tra attualità e prospettive future”, convegno al tribunale di Napoli Nord

“Decreto sicurezza, tra attualità e prospettive future”, questo il convengo che is è tenuto ieri al Tribunale di Napoli Nord. Un momento di confronto tra esperti del settore, che hanno analizzato i principali nodi della riforma.

Al centro del dibattito la gestione del dissenso e la tutela delle forze dell’ordine e il funzionamento dei cpr. Non sono mancate riflessioni sulle difficoltà dei tribunali, chiamati a fronteggiare l’ulteriore inasprimento delle pene previsto dal decreto, con ricadute sul carico giudiziario e sulla macchina della giustizia.

Nel corso dei lavori si è discusso anche dei possibili profili di illegittimità costituzionale.