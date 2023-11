“Registriamo in queste settimane un pellegrinaggio di ministri verso Caivano. Esprimiamo solidarietà al governo delle cerimonie e abbiamo deciso di installare per loro una tenda della Protezione civile”. A dirlo è stato il presidente Vincenzo De Luca a margine di un convegno organizzato da Acen cui è intervenuto.

L’ironia di De Luca sulle visite del governo a Caivano

Il governatore è entrato nella polemica del giorno che ha coinvolto il ministro dell’agricoltura Lollobrigida che ha fatto fermare un Frecciarossa che sarebbe arrivato con oltre 100 minuti di ritardo alla stazione di Napoli-Afragola per arrivare in tempo (con l’auto blu) all’inaugurazione di un parco urbano all’ex centro Delphinia di Caivano.

“Esprimiamo solidarietà al governo delle cerimonie – ha ironizzato De Luca affermando di aver deciso di installare una tenda della Protezione civile a Caivano – Li ospitiamo lì quando vengono in gita scolastica“. “Fatela finita e rispettate la dignità di Caivano che non sapete neanche dov’è – attacca poi – Dove eravate in questi anni e decenni?”.

La replica del governo

“Caro presidente De Luca, Caivano non si aiuta con un caffè propagandistico – replicano intanto gli esponenti del governo che si sono recati in queste settimane nella cittadina a nord di Napoli – Caivano conoscerà finalmente dopo oltre quaranta anni una stagione in cui la bellezza prevarrà sulla bruttezza. E ciò avverrà nonostante il suo atteggiamento menefreghista. E di questo oltre che agli elettori dovrà rendere conto anche alla sua coscienza”.