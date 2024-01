Lo aveva promesso e così è stato. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha presentato un esposto in Procura e un ricorso al Tar contro il ministro della Coesione, Raffaele Fitto.

De Luca denuncia il ministro Fitto: “Il governo Meloni è contro il Sud”

“Allo scadere dei 30 giorni previsti nella precedente diffida, è stato presentato oggi, come annunciato dal Presidente Vincenzo De Luca, l’esposto-denuncia contro il Ministro Raffaele Fitto in relazione al blocco da parte del Ministero della Coesione – da oltre un anno e mezzo – dei fondi di sviluppo e coesione (FSC), destinati al Sud“, si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia. Il governatore campano denuncia il blocco dei fondi Fsc, di quelli destinati alla cultura e alle infrastrutture, i ritardi nei confronti delle aziende, dei Campi flegrei.

Due giorni fa, De Luca aveva detto a Bari, a margine della presentazione del suo libro “Nonostante il Pd”, con il governatore della Puglia, Michele Emiliano, parlando della gestione fondi del Pnrr che lunedì avrebbe querelato il ministro Fitto, “perché leggo l’idea di esercitare un ricatto politico”. Poi aveva aggiunto: “È un modo di dire a Fitto che la Regione Campania non si fa ricattare da nessuno. Se loro sono abituati ad alzare la mano, noi siamo abituati a combattere. Siamo di fronte a una centralizzazione di poteri vergognosa”.