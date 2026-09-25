Carmine Barretta classe 2003, di Villaricca, stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata. Invece è finito con le manette ai polsi grazie ad una brillante operazione dei Carabinieri del nucleo operativo di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a Quarto.

Quarto, dall’altare al carcere: 23enne arrestato il giorno del suo matrimonio

Il giovane è stato sorpreso dai militari dell’Arma con addosso circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che verrà celebrata stesso questa mattina presso il Tribunale di Napoli, all’esito della quale il giudice deciderà se convalidare l’arresto e se applicare una misura cautelare.

Barretta non è nuovo alle forze dell’ordine: già lo scorso luglio fu beccato dai Carabinieri di Giugliano in Campania con oltre 200 grammi di sostanza stupefacente, in quel caso il Giudice decise di denunciarlo a piede libero.