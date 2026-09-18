Napoli, scooter carico di “Amnesia”: arrestati 17enne e un 19enne

Viaggiavano su uno scooter con una grossa busta verde contenente oltre un chilo di sostanza stupefacente. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli durante un controllo effettuato nella serata di ieri a Napoli. A finire in arresto sono stati due giovani di 17 e 19 anni.

L’intervento è avvenuto lungo corso San Giovanni a Teduccio, nella zona del Ponte dei Francesi. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Bagnoli, impegnati in un servizio in abiti civili, hanno notato uno scooter con a bordo i due ragazzi.

L’odore di droga e quella busta verde sullo scooter

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 19enne era già noto alle forze dell’ordine. Durante il passaggio dello scooter, i militari avrebbero inoltre percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno quindi seguito il mezzo per alcuni chilometri. Il passeggero trasportava una grossa busta di plastica verde, mentre il conducente si sarebbe guardato ripetutamente intorno, effettuando anche manovre pericolose nel traffico.

Nei pressi del Ponte dei Francesi è scattato il controllo.

Sequestrati 1,225 chili di sostanza

La successiva perquisizione ha permesso di trovare all’interno della busta una confezione sottovuoto. Gli accertamenti eseguiti in caserma hanno quantificato la sostanza sequestrata in 1,225 chilogrammi, suddivisi in diversi involucri termosaldati.

Secondo quanto riferito, il primo narco test non avrebbe dato esito positivo per marijuana o hashish. Un successivo accertamento avrebbe invece rilevato una reazione riconducibile a composti della famiglia degli oppiacei o delle anfetamine.

La sostanza viene indicata come “Amnesia”, descritta nel resoconto come infiorescenze trattate con ulteriori composti chimici. Saranno gli approfondimenti sulla sostanza sequestrata a definirne con precisione composizione e caratteristiche.

Arrestati il 17enne e il 19enne

Per entrambi è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 19enne è stato trasferito nella casa circondariale di Napoli-Poggioreale, mentre il 17enne è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.