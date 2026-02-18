Dalla Regione 1 milione di euro per il Teatro Sannazaro. Mano tesa anche da Gigi D’Alessio

Napoli. La Regione Campania stanzia 1 milione di euro per il Teatro Sannazaro distrutto dell’incendio. Il presidente della giunta regionale, Roberto Fico, ha risposto ai cronisti al termine del consiglio regionale in merito allo stanziamento, sottolineando però alcuni ostacoli burocratici e tecnici.

Teatro Sannazaro, 1 milione di euro dalla Regione Campania

“E’ un teatro – ha ricordato Fico – che è di proprietà di una società privata. Si dovrà vedere insieme al Ministero, insieme alla Regione e insieme al Comune, come è già stato fatto, per esempio, con il Petruzzelli. Bene l’attenzione del sottosegretario e del ministro Giuli che sono venuti qui velocemente, massima collaborazione per far risorgere il teatro. L’importante è averli stanziati con il prossimo bilancio e avere un fondo che deve andare a supporto dell’inizio di una serie di attività del teatro Sannazaro, però è chiaro che ora l’assessore Cutaia, che è in prefettura con il ministro Giuli e con il Comune, dove stabilire un po’ di procedure di intervento” ha aggiunto il governatore.

In campo per la rinascita della struttura di Chiaia anche Gigi D’Alessio. “Vedere il Teatro Sannazaro ferito dal fuoco è un dolore profondo. Quel palcoscenico – ha dichiarato l’artista partenopeo – è da sempre casa per tanti artisti per Napoli e non solo. Sono vicino a chi ci lavora ogni giorno: la nostra città saprà rialzarsi anche stavolta. Mi rendo disponibile a sostenere, con serietà e impegno, ogni iniziativa utile alla rinascita e alla ricostruzione”.

Ed è arrivata anche una proposta concreta per una soluzione transitoria. “In attesa che il Teatro Sannazaro venga ricostruito e torni a splendere diamo la disponibilità del Teatro ‘Peppe Vessicchio’ di Cardito per ospitare gli eventi e consentire alle attività di proseguire. La cultura non si può fermare”. La proposta della Città Metropolitana di Napoli, annunciata dal Vicesindaco Giuseppe Cirillo, prevede la messa a disposizione della nuova struttura teatrale del comune a nord di Napoli per far svolgere gli spettacoli del cartellone del teatro di via Chiaia andato tristemente distrutto dalle fiamme nella giornata di ieri. Il nuovo Teatro comunale di Cardito, realizzato con un investimento di 4 milioni della Città Metropolitana, è stato inaugurato il mese scorso ed è stato intitolato al celebre direttore d’orchestra recentemente scomparso.

“Siamo profondamente colpiti per il grave incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro – ha continuato il Vicesindaco Cirillo – un luogo simbolo della tradizione e della cultura partenopea. La perdita di uno spazio così prestigioso non riguarda soltanto Napoli, ma l’intero panorama culturale nazionale. Il Teatro Sannazaro rappresenta storia, arte, passione e professionalità: un punto di riferimento per artisti, lavoratori dello spettacolo e per il pubblico che da sempre lo sostiene”.

“Come Città Metropolitana – ha detto ancora il numero due di piazza Matteotti, che è anche Sindaco di Cardito – insieme con il Sindaco Gaetano Manfredi, vogliamo esprimere anche così la nostra piena vicinanza ai proprietari, alle maestranze, agli artisti e a tutti coloro che ogni giorno hanno contribuito a rendere vivo quel palcoscenico”.

“Le iniziative artistiche – ha concluso Cirillo – rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità e dell’identità partenopea. Oggi più che mai è il momento di fare rete, di sostenerci e di dimostrare che il teatro, anche di fronte alle difficoltà, continua a vivere attraverso la solidarietà e l’impegno condiviso. La Città Metropolitana e il Teatro di Cardito sono al fianco del Teatro Sannazaro. Insieme, per la cultura”.